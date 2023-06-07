Военное обозрение

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ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области

ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области

В ночь на среду, 7 июня, боевики киевского режима при помощи беспилотников сбросили два взрывных устройства на инфраструктуру электрической подстанции в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

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