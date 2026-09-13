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Воронежские новости

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В Воронеже ночью загорелась частная баня в Малышево

В Воронеже ночью загорелась частная баня в Малышево

Пожар в бане микрорайона Малышево охватил парилку площадью 12 квадратных метров и повредил кровлю. К ликвидации привлекли восемь спасателей и две единицы техники.

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