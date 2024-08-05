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В США заявили о страшном «недуге», поразившем Украину

В США заявили о страшном «недуге», поразившем Украину

Украинкам стало сложно устраивать свою личную жизнь, так как многие мужчины отправились на фронт, прячутся от мобилизации или же имеют психологические проблемы по возвращении домой, пишет The New York Times.

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