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Закон и Порядок

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"Убирайся в свою Рашку": в украинской Дружковке боевик ВСУ наорал на ребенка за желание уехать с мамой в Краснодар

"Убирайся в свою Рашку": в украинской Дружковке боевик ВСУ наорал на ребенка за желание уехать с мамой в Краснодар

БлокнотРУ «Мы с мамой на билет копим в Краснодар» – мальчик из небольшого украинского городка Дружковка, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области честно признался, для чего моет машины.

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