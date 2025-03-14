Дзюба в сборной России, Вендел не сыграет со «Спартаком», «Факел» наказан за расизм, «МЮ» в 1/4 финала ЛЕ, победы Мирры и Медведева и другие новости

1. Артем Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией. Максименко, Глушенков, Кисляк, Антон Миранчук – в составе, Дуглас не попал в список.
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