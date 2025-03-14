Дзюба в сборной России, Вендел не сыграет со «Спартаком», «Факел» наказан за расизм, «МЮ» в 1/4 финала ЛЕ, победы Мирры и Медведева и другие новости

Лена Мисько

Мы вынуждены запомнить 13 марта 2025-го, потому что: 1. ЭСК признала удаление Якимова в матче с «Зенитом» ошибочным. Собственно, я об этом говорил. На фол последней надежды точно не тянуло. 2. ЭСК сохранила в силе красную Венделу. То есть у КДК нет оснований отменить дисквал на игру со «Спартаком». Минимум — одна игра мимо. Потому что в санкции — от 1 до 4 матчей. 3. Карпин позвал в сборную Дзюбу. И это не учебная тревога. Видимо, рекорд Кержакова все-таки падет. История. Но Умярова в сборной все равно нет.