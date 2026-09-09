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Александр Сокуров, Борис Пиотровский и Савва Савельев выступят на фестивале KGallery «Из профессорской квартиры»

Александр Сокуров, Борис Пиотровский и Савва Савельев выступят на фестивале KGallery «Из профессорской квартиры»

Ярмарка искусства с лекциями, кино и перформансами пройдет с 18 по 20 сентября в историческом здании бывшего Конюшенного музея.

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