Александр Сокуров, Борис Пиотровский и Савва Савельев выступят на фестивале KGallery «Из профессорской квартиры»

Ярмарка искусства с лекциями, кино и перформансами пройдет с 18 по 20 сентября в историческом здании бывшего Конюшенного музея.
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