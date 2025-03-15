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Чемпионат Италии. «Брешия» – «Милан», «Трапани Шарк – «Триест»

«Брешия» примет «Милан», «Трапани Шарк» сыграет с «Триестом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Виртус – Тренто 80:75 (26:20, 23:21, 15:15, 16:19) Дата проведения 10 марта, 22.

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