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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Монреаля» Хатсон возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ – 30 очков в 40 играх. Лэйн набрал 1+2 с «Ванкувером» и обогнал Мичкова с Селебрини

20-летний американец забросил шайбу и сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:4 ОТ).

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