Новый трейлер Mortal Kombat 1 представил геймплей за Сайракс Издатель Warner Bros. Games и ...

Новый трейлер Mortal Kombat 1 представил геймплей за СайраксИздатель Warner Bros. Games и разработчик NetherRealms выпустили трейлер игрового процесса для дополнения Mortal Kombat 1 Khaos Reigns и персонажа Kombat Pack 2 Сайракс.
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