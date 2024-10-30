Учителям, переехавшим на работу в воссоединенные регионы, могут увеличить выплату до 2 миллионов рублей

Педагогам, которые переедут на работу в сельскую местность и малые города Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, планируется увеличить единовременную компенсационную выплату до 2 миллионов рублей.
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