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Председатель LVMH Арно стал самым богатым человеком на планете, обогнав Илона Маска

Председатель LVMH Арно стал самым богатым человеком на планете, обогнав Илона Маска

Бернару Арно, председатель и генеральный директор французской транснациональной компании Louis Vuitton Moet Hennessy, по версии Forbes стал самым богатым человеком в мире, обогнав американского миллиардера Илона Маска.

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