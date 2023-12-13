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“По настоящему тяжело”, – Жанна Бадоева прокомментировала свое назначение на федеральный канал РФ

“По настоящему тяжело”, – Жанна Бадоева прокомментировала свое назначение на федеральный канал РФ

Пока все осуждают назначение Жанны Бадоевой на должность ведущей детской программы “Лучше всех” на Первом канале, сама она вышла на связь и прокомментировала собственное назначение на федеральное ТВ.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Ой сколько критики будет,особенно по началу,выдержит ли?
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10 час.
ЕН
Егоров Николай
Нашли кого поставить.
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4 час.

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