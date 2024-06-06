Азиатский рынок показал смешанные результаты в среду. Индия по-прежнему в центре внимания

Внимание инвесторов в среду было снова приковано к результатам индийских выборов. Процесс подсчета голосов продвигается и если во вторник казалось, что партия действующего премьера не занимает необходимое число мест в парламенте для формирования правительства, то в среду цифры изменились в их пользу.