Азиатский рынок показал смешанные результаты в среду. Индия по-прежнему в центре внимания

Внимание инвесторов в среду было снова приковано к результатам индийских выборов. Процесс подсчета голосов продвигается и если во вторник казалось, что партия действующего премьера не занимает необходимое число мест в парламенте для формирования правительства, то в среду цифры изменились в их пользу.
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