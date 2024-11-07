НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Take-Two снова подтвердила, что GTA 6 готовится к релизу осенью следующего года На ...

Take-Two снова подтвердила, что GTA 6 готовится к релизу осенью следующего года На ...

Take-Two снова подтвердила, что GTA 6 готовится к релизу осенью следующего годаНа данный момент, похоже, нет никаких задержек в плане разработки GTA 6, что подтвердила Take-Two Interactive, компания, владеющаяRockstar Games, которая подтвердила запуск на PS5 и Xbox Series в 2025 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх