Take-Two снова подтвердила, что GTA 6 готовится к релизу осенью следующего года На ...

Take-Two снова подтвердила, что GTA 6 готовится к релизу осенью следующего годаНа данный момент, похоже, нет никаких задержек в плане разработки GTA 6, что подтвердила Take-Two Interactive, компания, владеющаяRockstar Games, которая подтвердила запуск на PS5 и Xbox Series в 2025 году.