🗺️ В Крыму работают 47 маршрутов патрулирования для контроля пожарной безопасности «На территории республики на сегодняшний день создано 47 маршрутов.
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🗺️ В Крыму работают 47 маршрутов патрулирования для контроля пожарной безопасности «На территории республики на сегодняшний день создано 47 маршрутов.