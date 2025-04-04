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Царьград

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Москва ожидает сигналов от Европы для организации переговоров с Путиным

Москва ожидает сигналов от Европы для организации переговоров с Путиным

Москва не получила уведомлений от Европы о готовности к переговорам с Владимиром Путиным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, подтвердил отсутствие сигналов для начала диалога.

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