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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин заставил Расселла Уэстбрука совершить потерю, не прикасаясь к мячу

За 8:35 до конца четвертой четверти при счете 104:91 в пользу «воинов» Уэстбрук перехватил мяч, но, пытаясь обыграть Грина, потерял контроль над ним и упустил за пределы площадки без какого-либо давления со стороны форварда «Голден Стэйт».

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