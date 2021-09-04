Новосибирский зоопарк не может обменять белых медведей из-за ограничений по COVID-19

Обмен хищников с другими зоопарками мира отложен до снятия всех ограничений.Новосибирск, 4 сентября. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило третий месяц откладывает переговоры о передаче белых медведей Шайны и Норди в другие зоопарки мира.