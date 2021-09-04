Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Ничего катасрофного в этом уходе нет. Последствия всплывут в ближайшее время. Вопрос только в устойчивости талибов хо...Стратегический ан...
  • Георгий Михалев
    Они могут все что угодно, вплоть до организации диверсий.Сотню международн...
  • Ивановна
    они главное могут написать что были нарушенияСотню международн...

Новосибирский зоопарк не может обменять белых медведей из-за ограничений по COVID-19

Новосибирский зоопарк не может обменять белых медведей из-за ограничений по COVID-19

Обмен хищников с другими зоопарками мира отложен до снятия всех ограничений.Новосибирск, 4 сентября. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило третий месяц откладывает переговоры о передаче белых медведей Шайны и Норди в другие зоопарки мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх