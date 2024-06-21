В Москве украинку приговорили к 12 годам за воздушные шары

В Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщили, что гражданку Украины Кристину Любашенко московский суд приговорил к 12 годам лишения свободы по статьям об участии в деятельности террористической организации и распространении фейков о российской армии .
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