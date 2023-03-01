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В ЗСК работают над выполнением основных положений послания президента

В ЗСК работают над выполнением основных положений послания президента

Депутаты Заксобрания Кубани работают над выполнением основных положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собрания.

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