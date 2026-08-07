Black Lake запустила Harbor Verify для ончейн-верификации кредитных пулов без раскрытия данных заёмщиков

Компания Black Lake Digital Markets представила Harbor Verify — браузерный инструмент на основе блокчейна, позволяющий инвесторам, кредиторам и аудиторам самостоятельно проверять, что каждый кредит в токенизированном пуле реальных активов действительно принадлежит этому пулу и прошёл заявленные критерии отбора, не получая доступа к конфиденциальным персональным данным заёмщиков.