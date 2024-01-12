Падение экспорта российских IT-решений ускоряется, но потенциал для роста вс...

Падение экспорта российских IT-решений ускоряется, но потенциал для роста всё равно естьКак сообщает «Коммерсантъ», российским IT-разработчикам не удалось компенсировать потери от закрытия западных рынков работой ближнем зарубежье и в «дружественных» странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии (ЮВА).