Омские пенсионеры через суд добились взыскания с «Омск РТС» компенсации морального вреда за оказание ненадлежащих услуг по отоплению.
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Омские пенсионеры через суд добились взыскания с «Омск РТС» компенсации морального вреда за оказание ненадлежащих услуг по отоплению.