Царьград

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Зерновой сговор за спиной России. Кремль ответил ультиматумом

Зерновой сговор за спиной России. Кремль ответил ультиматумом

Истерия, что сейчас возникла на Украине, в Турции и на Западе вокруг зерновой сделки, больше напоминает картельный сговор за спиной России.

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Комментарии
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Лариса Абросимова
Кулеба и его забота об Африканских странах это что-то из области иррационального все равно что сосуд с говном с этикеткой&quot; сметана&quot;
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11 час.
нб
надежда белугина
СДЕЛКА - НЕ БЕЗДЕЛКА Надежда Белугина-Подюжская В море ходят пароходы, Совершая переходы, Перевозки, переноски Вроде, дружеской страной. С ароматной вместе булкой, Как по скрытым переулкам &quot;По любви&quot; везут «бирюльки» Все с пыльцой пороховой. На столь хитрое движенье Вдруг закончилось терпенье Даже самых терпеливых И доверчивых порой. Зафиксировав подлоги, &quot;Мишка&quot; вылез из берлоги, Рявкнул: «Уносите ноги, Коль везёте нам войну! Не зерно здесь вижу – порох! Мой ответ врагу не долог: «Стоп!» - Сказал паразитолог, Вирусолог и проктолог, Криминолог, политолог - В общем, все, кто за страну. Покраснели помидоры: «Друг, ну что за разговоры? Мы ж ведём переговоры, Ну, совсем как кумовья! Приезжай, тебя я встречу, Безопасность обеспечу!» Только друг не столь беспечен, Мол, партнёр ты, помню я. Помнит предков – опыт вечен. Говорит: «Ещё не вечер. Ход твой, видишь, рассекречен - Виноват перед страной. И отвечу, как Кутузов: «Вывози свои «арбузы» Закрываю нынче «шлюзы» - Шкурки серые долой!» © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123080602657
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6 час.

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