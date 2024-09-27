Росгвардейцы во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов в ЛНР

По информации сотрудников Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации военнослужащие спецназа Росгвардии и инженерно-технического подразделения ОМОН ведомства обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами, который находился в заброшенном строении на окраине населенного пункта Луганской Народной Республики.