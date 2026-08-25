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Регионы России

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«Кит-системс» модернизировал АТС предприятия «Пензадизельмаш»

«Кит-системс» модернизировал АТС предприятия «Пензадизельмаш»

Компания «Кит-системс» успешно завершила проект модернизации и сервисного обслуживания автоматической телефонной станции (АТС) на базе оборудования Avaya завода «Пензадизельмаш», российского производителя турбокомпрессоров и дизельных двигателей для маневровых тепловозов.

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