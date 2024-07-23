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Калужские новости

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За н6еделю на калужских дорогах зафиксировали 63 225 нарушений ПДД

За н6еделю на калужских дорогах зафиксировали 63 225 нарушений ПДД

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Калужской области, с 12 по 18 июля жители региона нарушили ПДД 63 225 разКак сообщает Центр безопасности дорожного движения Калужской области, с 12 по 18 июля жители региона нарушили ПДД 63 225 раз.

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