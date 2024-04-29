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Александр Малькевич показал места силы и памяти Луганска

Александр Малькевич показал места силы и памяти Луганска

На RUTUBE вышел третий фильм документального проекта «ПутЁвые заметки» о жизни в новых субъектах РФ. Журналист и общественный деятель Александр Малькевич представил на платформе RUTUBE третий фильм своего масштабного документального цикла «ПутЁвые заметки», повествующего о знаковых местах новых регионов России и огромной силы духа людях, которые, несмотря на все опасности и лишения, не склонились перед врагом.

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