Минобороны: ВС РФ сломили оборону ВСУ в Угледаре, взяв город в клещи

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что личный состав группы Вооружённых сил «Восток» смог подавить находившихся в Угледаре боевиков армии Украины, зажав населённый пункт в клещи.
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