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SPORT24.ru

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Суд вынес приговор убийцам российского футболиста. Его зверски избили у ночного клуба

Суд вынес приговор убийцам российского футболиста. Его зверски избили у ночного клуба

Щелковский суд Московской области приговорил обвиняемых в избиении до смерти футболиста любительского клуба «Русская Община» Арсения Ерошевича к лишению свободы на срок от 8,5 до 11 лет.

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