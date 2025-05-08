Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону

Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону

Новая администрация Белого Дома окончательно выбрала сторону. Украинскую. Нет, конечно, американский истеблишмент давно и последовательно занимал сторону украинских нацистов, но Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев играл в неопределенность.

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