Экономист Ляшок: средний размер больничных в 2025 году составит 2 тысячи рублей

Ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал в беседе с РИА Новости, что, по его оценкам, в 2025 году средний размер пособия по временной нетрудоспособности составит около 2 тысяч рублей в день.