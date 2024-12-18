Экономист Ляшок: средний размер больничных в 2025 году составит 2 тысячи рублей

Ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал в беседе с РИА Новости, что, по его оценкам, в 2025 году средний размер пособия по временной нетрудоспособности составит около 2 тысяч рублей в день.
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