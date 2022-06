Вот казалось бы всем известная фраза - идиома, с которой все хоть раз в жизни, да сталкивались. TAKE IT OR LEAVE IT Согласно Кембриджскому словарю, значение идиомы take it or leave it - either accept something without any change or refuse it Словарь приводит следующий пример: I'll give you $40 for the bike - take it or leave it.