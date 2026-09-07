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«Иравунк»: генерал Тер-Григорьянц отказался от паспорта Армении

«Иравунк»: генерал Тер-Григорьянц отказался от паспорта Армении

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Армении генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц отказался от паспорта республики и заявил, что больше не посетит страну.

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