Учёные выяснили, что шимпанзе обладают чувством музыкального ритма

Изображение от freepik BrisperНедавнее исследование, опубликованное 9 мая в журнале Current Biology, показало, что шимпанзе могут воспринимать и создавать ритм, что делает их поведение схожим с человеческой музыкальностью.
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