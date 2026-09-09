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Газета.ру

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Теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал US Open в парном разряде

Теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал US Open в парном разряде

Пара российской теннисистки Дианы Шнайдер и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026 в парном разряде.

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