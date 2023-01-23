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В «Арисе» рассказали о переговорах с «Фиорентиной» по Кокорину

В «Арисе» рассказали о переговорах с «Фиорентиной» по Кокорину

В «Арисе» надеются, что Александр Кокорин продолжит в будущем выступать за команду. Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский признался, что хотел бы продолжить сотрудничество с Александром Кокориным после завершения срока аренды футболиста.

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