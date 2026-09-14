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Милые мягкие игрушки и ажурные салфетки: осужденные из челябинских колоний представили работы на конкурсе

Милые мягкие игрушки и ажурные салфетки: осужденные из челябинских колоний представили работы на конкурсе

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября, ФедералПресс. Сотрудники отделов воспитательной работы ИК-4 и ИК-5 организовали конкурс «Нить мастерства и вдохновения».

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