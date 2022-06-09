"Там нет живых": что творится на известном пляже Владивостока (кадры)

"Там нет живых": что творится на известном пляже Владивостока (кадры)

В Telegram-канале Vtoryak.vdk (12+) жители Владивостока обсуждают жуткие кадры, снятые на одном известном пляже Владивостока.

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