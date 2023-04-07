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Вучич: Сербия сохраняет нейтралитет в отношениях с Западом и Россией, но не может гарантировать, что так будет продолжаться

Вучич: Сербия сохраняет нейтралитет в отношениях с Западом и Россией, но не может гарантировать, что так будет продолжаться

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия старается сохранять нейтралитет в отношениях с Западом и Россией, но Белград сейчас не может дать гарантию, что это будет продолжаться.

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