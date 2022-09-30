Как одиноких мужчин в России «разводят» на квартиры

В России жестко обманывают доверчивых одиноких мужчин, владеющих квартирами в столице. Нуждаясь в женском тепле, они способны передать свое жилье «возлюбленной», которая, получив право собственности, обрекает незадачливого «жениха» на смерть.
В России жестко обманывают доверчивых одиноких мужчин, владеющих квартирами в столице. Нуждаясь в женском тепле, они способны передать свое жилье «возлюбленной», которая, получив право собственности, обрекает незадачливого «жениха» на смерть.
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