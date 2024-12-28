Купил «китайца» — что с ним будет через три года?

Большинству китайских автомобилей в РФ на сегодняшний день менее 3 лет при пробегах до 100 тысяч км. Недавно «За рулем» рассказал, что происходит с этими машинами сейчас (и как к этому относиться), но что будет с ними дальше?И да, все это разные машины, однако же есть некий средний уровень, по которому можно сделать некоторые прогнозы и предположения.