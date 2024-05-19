Игра на выживание Надеемся вы запаслись едой и припасами на ближайшие две недели. Что нас ждёт? 1. С завтрашнего дня усиленная мобилизация продлится около месяца.
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Игра на выживание Надеемся вы запаслись едой и припасами на ближайшие две недели. Что нас ждёт? 1. С завтрашнего дня усиленная мобилизация продлится около месяца.
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