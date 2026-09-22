"Девятый вал" из-за "Циркона" накрыл Украину: Минобороны рассказало о мощном ударе

Министерство обороны России рассказало о мощном ударе нашей армии по военным объектам Украины. Последствия удара в ведомстве сравнили с "девятым валом": из-за "Цирконов" Украину накрыло цунами.
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