Дмитрий Джангиров: «Мирные переговоры»: как не потерять лицо?

Какие альтернативы рассматривают Франция и Великобритания в связи с миротворческой миссией в Украине? Какое отношение к ситуации имеет Китай? Какие аспекты безопасности украинского воздушного пространства рассматриваются союзниками Украины? Интересно отметить, что параллельно с захватом Вашингтоном инициативы в вопросе мирного урегулирования Украины, начала “сдуваться” не только пресловутая “европейская солидарность” с Киевом [о чем мы писали в ЧАСТИ IV], но и различные миротворческие прожекты.