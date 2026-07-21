🌲 С 22 июля в Крыму ограничат посещение лесов Соответствующий приказ опубликован на сайте Минэкологии Крыма.
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🌲 С 22 июля в Крыму ограничат посещение лесов Соответствующий приказ опубликован на сайте Минэкологии Крыма.