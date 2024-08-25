Три великие причины, почему Роберт Кеннеди-младший поддержал Трампа: война на Украине, свобода слова и война против детей

Одной из трех причин, побудивших Роберта Кеннеди-младшего поддержать Трампа, стала война на Украине: "Три великие причины побудили меня вступить в эту гонку, и это же основные причины, которые убедили меня покинуть Демпартию и баллотироваться как независимый кандидат, а теперь и поддержать президента Трампа.