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Киев не выдержал давления Европы. Зеленский вновь сдал назад

Киев не выдержал давления Европы. Зеленский вновь сдал назад

"Страна" пообщалась с источниками в военных и политических кругах и узнала их мнение о том, как дальше будут развиваться события и какое влияние окажут перестановки в командовании ВСУ на ситуацию на фронте и внутри Украины.

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