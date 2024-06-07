Константин Бондаренко: Байден и Путин. Очень важный каминг-аут

Президент Байден заявил, что знаком с Путиным уже 40 лет. Очень важный каминг-аут! Интересно, при каких обстоятельствах в 1984 году состоялось знакомство сенатора от штата Делавэр Джозефа Байдена с капитаном следственного отдела Управления КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области Владимиром Путиным? Также интересно, а доложил ли сенатор о своих контактах с представителем советских спецслужб в установленном порядке? Была ли попытка вербовки? Подумать, как летит время! Сорок лет! Времена Рейгана и Черненко! Эта запись также доступна в Telegram автора.