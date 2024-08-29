ВОЗ: подростки стали реже пользоваться презервативами

Специалисты отмечают, что нужно вести всестороннее просвещение подростков Согласно докладу ВОЗ, с 2014 года частота использования презервативов среди сексуально активных подростков в Европейском регионе и Канаде значительно снизилась.
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